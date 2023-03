Terzo Polo: Calenda, 'no alleanze con Pd e M5s, flat tax iniqua, non votiamo riforma fisco' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna alleanza da fare perché non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell'alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente. Oggi la cosa che va fatta è, se è possibile, coordinare le opposizioni sui temi prioritari". Così Carlo Calenda al Corriere. Per questo, aggiunge., "ho avanzato una proposta precisa sia a Conte che a Schlein: chiedere a Meloni di mettere tutti i soldi disponibili per azzerare le liste d'attesa nella sanità". Sul salario minimo, aggiunge, "Schlein nel suo intervento alla Camera ha fatto una confusione incredibile". E sulla nuova segretaria del Pd, Calenda osserva: "Schlein è stata eletta con il supporto di tutti i capicorrente ed è stata presentata come la novità del Partito democratico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Non c'è nessuna alleanza da fare perché non ci sono elezioni. Le prossime consultazioni sono quelle europee con il proporzionale. Quindi quello dell'alleanza, peraltro tra persone che la pensano diversamente su tutto, è un tema inesistente. Oggi la cosa che va fatta è, se è possibile, coordinare le opposizioni sui temi prioritari". Così Carloal Corriere. Per questo, aggiunge., "ho avanzato una proposta precisa sia a Conte che a Schlein: chiedere a Meloni di mettere tutti i soldi disponibili per azzerare le liste d'attesa nella sanità". Sul salario minimo, aggiunge, "Schlein nel suo intervento alla Camera ha fatto una confusione incredibile". E sulla nuova segretaria del Pd,osserva: "Schlein è stata eletta con il supporto di tutti i capicorrente ed è stata presentata come la novità del Partito democratico. ...

