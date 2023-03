Territorio: alleanza istituzioni e mondo produttivo per lo sviluppo (Di sabato 18 marzo 2023) Tarcento, 19 mar – La capacità di ripresa del Friuli Venezia Giulia, dopo la pandemia, è stata superiore alle aspettative con importanti incrementi del Pil, dell’occupazione e dell’export. Questo risultato è il frutto dell’impegno di una comunità, formata da imprese, lavoratori, volontariato, istituzioni, che ha lavorato insieme per superare le difficoltà. I dati positivi irrobustiscono la regione nell’affrontare le conseguenze delle crisi internazionali che condizionano l’economia globale e, inevitabilmente, anche il sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. E’ la sintesi di uno dei concetti espressi dal Governatore del Friuli Venezia Giulia a Tarcento, nel teatro Margherita, in occasione della tradizionale cerimonia della festa di San Giuseppe artigiano, l’importante appuntamento per l’artigianato della provincia di Udine e per i suoi ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 marzo 2023) Tarcento, 19 mar – La capacità di ripresa del Friuli Venezia Giulia, dopo la pandemia, è stata superiore alle aspettative con importanti incrementi del Pil, dell’occupazione e dell’export. Questo risultato è il frutto dell’impegno di una comunità, formata da imprese, lavoratori, volontariato,, che ha lavorato insieme per superare le difficoltà. I dati positivi irrobustiscono la regione nell’affrontare le conseguenze delle crisi internazionali che condizionano l’economia globale e, inevitabilmente, anche il sistemadel Friuli Venezia Giulia. E’ la sintesi di uno dei concetti espressi dal Governatore del Friuli Venezia Giulia a Tarcento, nel teatro Margherita, in occasione della tradizionale cerimonia della festa di San Giuseppe artigiano, l’importante appuntamento per l’artigianato della provincia di Udine e per i suoi ...

