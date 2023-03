Terra Amara in onda tutti i giorni – Anticipazioni

(Di sabato 18 marzo 2023) Yilmaz e Zuleyhada domenica 19 a sabato 25 marzo 2023 Demir, convinto che in sua assenza Zuleyha sia fuggita con Yilmaz, si deve ricredere, e, nel chiederle scusa, le assicura che farà tutto ciò che vuole. Gulten confessa a Yilmaz di non avergli spedito, quando era in carcere, le lettere di Zuleyha, che avrebbero cambiato il corso delle loro vite. Gulten confessa a Yilmaz di non aver spedito le lettere scritte da Zuleyha per proteggere i due dall’ira di Demir. Gulten, Gaffur, Saniye, Fadik e Nesrin vengono interrogati da Demir e Hunkar riguardo l’incidente di Saniye. Disgustata dalle bugie della famiglia, Gulten difende Zuleyha e dice che è stata Nesrin a urtare accidentalmente Saniye. Demir ordina che Gaffur e Saniye lascino la villa. Hunkar li rassicura che a tempo debito li farà tornare. Behice ...

Terra Amara è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e, da domenica prossima, la domenica e il sabato alle 15 circa (con una puntata di 1 ora e 30 minuti) su Canale 5 e in streaming in diretta e in ...