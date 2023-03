Terra Amara | anticipazioni delle trame dal 20 marzo al 25 marzo 2023

(Di sabato 18 marzo 2023) Ledidal 20al 25: la soap turca va in onda su Canale 5 alle 14:10 Queste sono lediper le puntate in onda dal 20al 25. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 15:00. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... novasocialnews : 'Terra amara', Müjgan Hekimoglu aspetta un bambino: l'anticipazione a 'Verissimo' - BlogGossip_ : @MasterAb88 Io capisco che Oggi è Un Altro giorno perda contro Terra Amara e Uomini e Donne, e ok sottolinearlo, pe… - Buratti36057563 : Mi ha commosso stupenda la sua bellezza rispecchia nella sua semplicità grazie a Verissimo per averci fatto un reg… - lorenzoit_ : @WhyckieQueenie Si ma lost è una serie tipo di 10 anni fa e lo so pure io come finisce e non l’ho mai vista, terra… - bambolinas83 : La Toffanin ha preso a cuore la causa Terra Amara con il Segreto ????? che do ballos #Verissimo -

Queste sono le anticipazioni delle trame diper le puntate in onda dal 20 marzo al 25 marzo 2023 . La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 15:00. ...Ospite a 'Verissimo', Melike Ipek Yalova mostra un' anticipazione esclusiva di '' , serie che la vede tra le protagoniste. Nella clip su vede come Müjgan Hekimoglu , il personaggio che interpreta, rivela a Yilmaz di aspettare un bambino . E di come poi la coppia ...Nelle prossime puntate di, in onda su Canale 5, Fekeli riceverà la telefonata che non si sarebbe mai aspettato di sentire. Gli verrà comunicato che Yilmaz è morto : non è riuscito a sopravvivere al tragico ...

Melike Yalova, chi è l'attrice di Terra Amara ospite a Verissimo. Età, altezza figli e fidanzato. Dagli studi ilmessaggero.it

Una ei protagonisti della soap dal successo internazionale, Melike Ipek Yalova, ha calcato il palco di Verissimo per ringraziare l’Italia a nome della Turchia, per tutto l’affetto e il sostegno giunto ...L’ospite di Verissimo ringrazia l’Italia per il supporto dopo il terremoto: “Non lo dimenticheremo mai” Oltre a parlare di Terra Amara (QUI le prossime anticipazioni) l’attrice ha raccontato anche ...