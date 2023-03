Tentano rapina alle poste | la cassa non si apre e fuggono

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSuccivo (Ce) – I carabinieri stanno indagando su un tentativo diavvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all’ufficio postale di Succivo (Caserta). Secondo quanto emerso sulla base delle testimonianze e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio, ad agire sarebbero stati tre banditi, che armati di pistola e con il volto travisato hanno fatto irruzione all’interno delle, hanno minacciato il direttore intimandogli di aprire laforte che poco prima, essendo l’ufficio in chiusura, era stata chiusa con il codice temporizzato. Il dirigente non ha potuto aprirla ed è stato colpito con un pugno. I malviventi si sono poi dileguati a mani vuote. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

VERONA - Tre minorenni, due ragazze e un ragazzo, sono stati denunciati dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso; una di loro è stata ...