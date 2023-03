Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BananitaMayu : RT @cordiluc: Questo incontro non è solo una partita fra stili diversi ma è un confronto fra caratteri opposti: Istinto contro Apprendiment… - Eurosport_IT : Niente Miami per Nole ????? #EurosportTENNIS | #ATP | #ATPMiami | #Djokovic - cordiluc : Questo incontro non è solo una partita fra stili diversi ma è un confronto fra caratteri opposti: Istinto contro Ap… - tennismadeinita : Break #Fritz. Niente prima di servizio per Jannik e l'americano fa quello che vuole. Ora è durissima. #Sinner… - Fprime86 : RT @lorenzofares: Ilya Ivashka si ritira dal torneo #ATPChallenger di Phoenix ???? L'avversario di 1T di Matteo #Berrettini ???? sarà Mattia #… -

Il serbo tornerà in campo a Montecarlo MIAMI (STATI UNITI) - Per rivedere Novak Djokovic in campo bisognerà aspettare l'inizio della stagione sulla terra rossa. Gli Usa, infatti, hanno negato di nuovo ...

Tennis: Niente visto, Djokovic salta anche Masters 1000 Miami Tiscali

"Abbiamo tentato di far sì che Djokovic fosse ammesso attraverso un'esenzione, ma non è accaduto" ha detto il direttore del torneo, l'ex Top 10 USA James Blake, a Tennis Channel, come riporta ...Il serbo tornerà in campo a Montecarlo MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Per rivedere Novak Djokovic in campo bisognerà aspettare l'inizio della stagione sulla terra rossa. Gli Usa, infatti, hanno ...