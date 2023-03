Taylor Swift pubblica quattro nuovi brani e il video di Lavander Haze (Di sabato 18 marzo 2023) , singolo in radio, e che sta proponendo nel suo Eras Tour che sta toccando il Nord America La popstar multiplatino Taylor Swift continua a sorprendere il suo pubblico: oggi, in occasione dell’inizio del suo Eras Tour in Nord America, l’artista ha pubblicato quattro nuove canzoni: “Eyes Open (Taylor’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version)”, “If This Was A Movie (Taylor’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”. A partire da oggi, inoltre, è disponibile in radio Lavender Haze, singolo di Taylor Swift tratto dal suo ultimo album di successo Midnights, pubblicato lo scorso ottobre. In occasione dell’uscita dei nuovi ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 18 marzo 2023) , singolo in radio, e che sta proponendo nel suo Eras Tour che sta toccando il Nord America La popstar multiplatinocontinua a sorprendere il suo pubblico: oggi, in occasione dell’inizio del suo Eras Tour in Nord America, l’artista hatonuove canzoni: “Eyes Open (’s Version)”, “Safe & Sound (feat. Joy Williams and John Paul White) (’s Version)”, “If This Was A Movie (’s Version)” e “All Of The Girls You Loved Before”. A partire da oggi, inoltre, è disponibile in radio Lavender, singolo ditratto dal suo ultimo album di successo Midnights,to lo scorso ottobre. In occasione dell’uscita dei...

