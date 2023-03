Taylor Swift in Alberta Ferretti per ‘The Eras Tour’

(Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) –, Fondatrice e Direttrice Creativa dell’omonimo brand, ha creato una serie di abiti speciali cheindosserà sul palco in occasione del suo nuovo tour negli Stati Uniti d’America. “Il TheTour rappresenta un momento importantissimo per la carriera di, perché lo ha ideato e costruito come un viaggio attraverso i diversi momenti, o come suggerisce il titolo, le ere musicali della sua carriera. Sono onorata quindi che mi abbia chiesto di disegnare degli abiti per questa occasione speciale. Sono sempre stata affascinata dalle donne che sanno costantemente mettersi in gioco econ il suo lavoro ha dimostrato di avere una grande versatilità e una creatività così sfaccettata da trasformarsi e rinnovarsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filieilish : RT @missinstyles: Nella mia vita ho bisogno di due cose ovvero acqua e un concerto di taylor swift - wordsarry : senza un rene si può vivere senza un concerto di taylor swift no - bestemmiedigigi : @HeelGianz taylor swift lol stanotte è iniziato il tour - shesvn : RT @missinstyles: Nella mia vita ho bisogno di due cose ovvero acqua e un concerto di taylor swift - theepurpleboy : anche oggi pensando a quanto sarebbe bello essere fan di taylor swift cioè tre ore di concerto aiut -

... negli anni è stato arruolato come ballerino per le tournée internazionali di popstar del calibro di Ariana Grande, Jennifer Lopez,, Nicki Minaj e Nick Jonas), da Michele Bravi (ex ...Oltre ai film, il ponte di Brooklyn è stato anche utilizzato in molti video musicali di artisti famosi come, Madonna, Jay - Z e Alicia Keys...accordo è particolarmente significativo poiché Ticketmaster è stato criticato di recente per l'applicazione di prezzi "variabili" per i concerti di artisti come Bruce Springsteen e. In ...

Parte il tour di Taylor Swift, e la città della prima data in Arizona cambia nome in suo onore la Repubblica

Taylor Swift fa un regalo ai suoi fan in occasione dell'avvio del suo 'Eras Tour': quattro nuovi brani. Lo ha rivelato la stessa cantautrice su Instagram. Si tratta di un inedito e tre 'Taylor's Versi ...La popstar multiplatino Taylor Swift continua a sorprendere il suo pubblico: oggi, in occasione dell’inizio del suo “Eras Tour” in Nord America, l’artista ha pubblicato quattro nuove canzoni: “Eyes Op ...