Tasse record nel 2022 La stangata che soffoca le imprese italiane

Nel 2022 la pressione fiscale in Italia, data dal rapporto tra le entrate fiscali e il Pil ha raggiunto il 43,5%, un livello mai toccato in precedenza

