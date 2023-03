Taranto: si era persa in strada, bimba di tre anni messa in salvo dai vigili urbani Comune (Di sabato 18 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Taranto: Era per strada, in via Veneto, sola e visibilmente smarrita. Così una bimba di poco più di 3 anni ha attirato le attenzioni di alcuni passanti, che hanno provveduto a contattare la Polizia Locale, giunta sul posto con un’auto di pattuglia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire al domicilio della minore rintracciandone padre e madre, alla quale era sfuggita per una disattenzione. «Una storia a lieto fine – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -. Questa è la nostra Polizia Locale, ogni giorno per strada a garantire la sicurezza di tutti noi». Come non ne abbiamo pubblicate il volto durante l’accaduto con il corriere, non lo pubblichiano neanche in questa circostanza L'articolo Taranto: si ... Leggi su noinotizie (Di sabato 18 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Era per, in via Veneto, sola e visibilmente smarrita. Così unadi poco più di 3ha attirato le attenzioni di alcuni passanti, che hanno provveduto a contattare la Polizia Locale, giunta sul posto con un’auto di pattuglia. Dopo i primi accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire al domicilio della minore rintracciandone padre e madre, alla quale era sfuggita per una disattenzione. «Una storia a lieto fine – il commento del sindaco Rinaldo Melucci -. Questa è la nostra Polizia Locale, ogni giorno pera garantire la sicurezza di tutti noi». Come non ne abbiamo pubblicate il volto durante l’accaduto con il corriere, non lo pubblichiano neanche in questa circostanza L'articolo: si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... contini_r : RT @MMirella28: Buona Serata Stasera vi lascio on lei Skuma, la sirena di Taranto Si narra che ai tempi in cui Taranto era la capitale del… - Caterin07136827 : RT @MMirella28: Buona Serata Stasera vi lascio on lei Skuma, la sirena di Taranto Si narra che ai tempi in cui Taranto era la capitale del… - gisellebardot : RT @MMirella28: Buona Serata Stasera vi lascio on lei Skuma, la sirena di Taranto Si narra che ai tempi in cui Taranto era la capitale del… - scorpio66966 : RT @MMirella28: Buona Serata Stasera vi lascio on lei Skuma, la sirena di Taranto Si narra che ai tempi in cui Taranto era la capitale del… - PMO_W : RT @eu_pizzimenti: Nardella mi ha ricordato il mitico Cito, sindaco di Taranto di decenni fa, quando si faceva riprendere mentre andava sui… -