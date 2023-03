Taranto | pronto soccorso | infermiera aggredita Rischia un occhio Aggrediti anche operatori contro falò abusivi Denuncia Fials

(Di sabato 18 marzo 2023) Una donna è statata per l’aggressione. L’accaduto è statoto dal sindacato. Un’, al lavoro neldell’ospedale “Santissima Annunziata” di, è stata picchiata. Ha riportato gravi conseguenze al volto e stando a ricostruzioni dell’accadutola funzionalità di un. Di seguito un comunicato diffuso da Asl: La direzione strategica di Aslesprime la più profonda vicinanza alladeldel Santissima Annunziata, vittima di un’aggressione avvenuta giovedì 16 marzo che le ha procurato una importante lesione, con il rischio di un trauma contusivo alla ...

L’accaduto è stato denunciato dal sindacato Fials. Un’infermiera, al lavoro nel pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, è stata picchiata. Ha riportato gravi conseguenze al ...Un’infermiera, al lavoro nel pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto, è stata picchiata. Ha riportato gravi conseguenze al volto e stando a ricostruzioni dell’accaduto rischia ...