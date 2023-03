Tajani: «Siamo determinati a fare il Ponte sullo Stretto, i lavori possono iniziare l’anno prossimo» (Di sabato 18 marzo 2023) «Il centrodestra è stato sempre determinato, sono cambiati i governi e non si è proceduto nella realizzazione del Ponte sullo Stretto: noi Siamo determinati a farlo, i lavori potranno iniziare il prossimo anno». Lo dice il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli. Per Tajani il Ponte sullo Stretto «significa dare una prospettiva a tutto il Meridione d’Italia, significa lavoro, crescita delle presenze turistiche, significa alta velocità e riduzione forte dell’inquinamento fra la Calabria e la Sicilia». Autonomia, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 marzo 2023) «Il centrodestra è stato sempre determinato, sono cambiati i governi e non si è proceduto nella realizzazione del: noia farlo, ipotrannoilanno». Lo dice il Ministro degli Esteri, Antonio, parlando con i giornalisti a margine di Feuromed, Festival Euromediterraneo dell’economia in corso di svolgimento al Maschio Angioino di Napoli. Peril«significa dare una prospettiva a tutto il Meridione d’Italia, significa lavoro, crescita delle presenze turistiche, significa alta velocità e riduzione forte dell’inquinamento fra la Calabria e la Sicilia». Autonomia, ...

