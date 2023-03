(Di sabato 18 marzo 2023) Leche gravitano sulallargato, "portano milioni di persone a guardare a come vivere in maniera diversa" e quindi al "rischi disulla rotta balcanica e del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Tajani: rischio crisi migratorie enormi da area Mediterraneo #18marzo - MediasetTgcom24 : Tajani: rischio crisi migratorie enormi da area Mediterraneo #18marzo - GIANELL00481808 : @RaiNews @matteosalvinimi @Antonio_Tajani @frabiagiotti @FrancescoPalese @FrancescoLollo1 @GiorgiaMeloni @ellyesse… - TizioGiusto : RT @AxiaFel: @Antonio_Tajani Come è possibile che un numero così elevato di tifosi senza biglietto nn sia stato intercettato nel viaggio fi… - AxiaFel : @Antonio_Tajani Come è possibile che un numero così elevato di tifosi senza biglietto nn sia stato intercettato nel… -

... ha detto il ministro degli Esteri Antonioal Feuromed a Napoli."Perché attraversare un mare come il Mediterraneo con carrette o navi non adeguate porta con sè ildi perdere tante vite"...... ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioal Forum Ansa - Pe. Le colombe, ...con i rialzi dei tassi per contenere l'inflazione o ammorbidire il percorso per non mettere a...Tra le prime voci critiche c'è stata quella del ministro degli Esteri: "Secondo me l'Europa ... Ilè che la stretta su prestiti e investimenti creata con un costo del denaro più alto - è ...

Tajani: rischio crisi migratorie enormi da area Mediterraneo Tiscali Notizie

Per Antonio Tajani le crisi che gravitano sul Mediterraneo allargato, "portano milioni di persone a guardare a come vivere in maniera diversa" e quindi al "rischi di crisi migratorie enormi sulla ..."Non possiamo perdere tempo perché rischiamo di affidare quei paesi a un'area di influenza contraria e alternativa ai nostri interessi. I Balcani sono anche casa nostra", ha aggiunto.