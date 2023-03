Tajani | Balcani sono casa nostra | Italia ha ritrovato protagonismo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : #Zagabria Un vero piacere incontrare il Ministro degli Esteri croato @grlicradman. Priorità alla lotta contro l’imm… - Antonio_Tajani : #Zagabria Felice di aver rivisto il mio amico e primo ministro croato @AndrejPlenkovic. Le relazioni politiche ed e… - AngeloL87571647 : @Antonio_Tajani @ItalyinSlovenia @govSlovenia Volete tirare altre bombe nei Balcani ? - formichenews : Migrazioni, imprese e Ucraina. Il viaggio di #Tajani nei #Balcani. ?? @FDePalo - FDePalo : La visita di #Tajani in #Croazia e #Slovenia non solo è la risposta a chi chiedeva costanza nell’azione del governo… -

... ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonioal Feuromed annunciando che venerdì sarà in Serbia per il "business forum" che sarà replicato anche in altri Paesi dei, un'area "dove l'...... non sfruttando come colonizzatori le risorse di quei Paesi, ma favorendo l'industrializzazione e la crescita di quei territori", ha aggiunto. SuiIl ministroha poi parlato ...ha sottolineato "l'importanza del business forum Italia - Croazia" che si svolgerà a ... Il capo della diplomazia italiana ha spiegato anche che la stabilità della regione deioccidentali ...

Migrazioni, imprese e Ucraina. Il viaggio di Tajani nei Balcani Formiche.net

"Non possiamo perdere tempo perché rischiamo di affidare quei paesi a un'area di influenza contraria e alternativa ai nostri interessi. I Balcani sono anche casa nostra", ha aggiunto.Tajani ha sottolineato “l’importanza del business forum Italia-Croazia” che si svolgerà a Zagabria nella seconda metà dell’anno. Il capo della diplomazia italiana ha spiegato anche che la stabilità ...