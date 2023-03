Taddei vice di D’Angelo | “E’ andata proprio come volevamo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPisa – Al termine della sfida di Serie B contro il Benevento, Lucaha lasciato subito lo stadio per motivi familiari. A parlare, al posto del tecnico del Pisa, è stato l’allenatore in seconda Riccardo. Queste le parole delnerazzurro dopo la gara contro i giallorossi di Roberto Stellone. Prestazione – Siamo soddisfatti, è. Sapevamo che dovevamo mantenere un equilibrio perché il Benevento è una squadra forte con giocatori di qualità, la posizione difficile di classifica non rispecchia la loro forza. Nonandare all’arrembaggio, pensando che alla lunga avremmo avuto le occasioni per sbloccarla. Infortuni – Touré e Moreo non sembrano al momento situazioni gravi. Per Moreo si è trattato di un ...