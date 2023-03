Swami Anacleiro | chi è la figlia di Elenoire Casalegno | “Abbiamo un ottimo rapporto con il padre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 18 marzo 2023)ha avuto una, dalla relazione con Dj Ringo, al secolo Rocco Maurizio Anaclerio. Il 22 novembre 199 è nata, quando la showgirl aveva solo 23 anni: “Molti, persino i colleghi, mi considerarono una “folle”. Così giovane, all’apice della carriera… perché? Perché mettere al mondo un figlio, e limitare il lavoro, la propria vita. Solo una donna lo sa. Arriva un momento in cui sei “pronta”; è difficile da spiegare, non c’è una regola. Arriva, punto. Oggiha 20 anni, e alla domanda “perché?” rispondo: perché mi ha salvato la vita”, ha scritto sui social qualche anno fa in occasione della festa della mamma. Lanon ha mai nascosto di essere una mamma severa: “Ho riportato l’educazione con cui sono ...