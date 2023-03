Suki Waterhouse | star di “Daisy Jones and the Six” e musa fashion

(Di sabato 18 marzo 2023) Modella ed attrice in carriera,di recente ha riacceso l’interesse nei suoi confronti apparendo nel cast di& The Six. Lato glam, ha mostrato un look irresistibile sul red carpet dei Vanity Fair Oscar Party 2023.ha approfondito più aspetti della sua carriera. Appassionata di moda, ha debuttato in passerella come modella affiancandosi a diversi brand come Burberry, Miu Miu e Balenciaga. Ha posato per alcune campagne pubblicitarie di Pepe Jeans, Tommy Hilfiger e Swatch, ma di recente ha catturato l’attenzione in& The Six.. Crediti: Ansa – VelvetMagLa serie televisiva ha debuttato su Prime Video e l’ha coinvolta il cast come la tastierista ...

In una recente intervista per il podcast Happy Sad Confused, ha svelato di aver fatto un provino per interpretare Domino in Deadpool 2, ruolo poi toccato a Zazie Beetz. Come svelato dall'attrice, a uno dei due provini fatti per il personaggio

