Südtirol | Bisoli | ' Meritiamo il terzo posto Io catenacciaro? Falso perchè '

Il tecnico delha commentato il successo interno contro la Spal che vale il terzo posto in classifica di Serie B: "Faccio un elogio alla mia squadra per come ha giocato oggi. Abbiamo avuto due o tre ...BOLZANO . Non si interrompe la striscia di risultati positivi per i biancorossi di mister, ancora imbattuti nel girone di ritorno : iltrionfa in casa contro la Spal nella trentesima giornata di Serie B imponendosi per 2 a 0 grazie ad una doppietta di Zaro . I tre punti ...All.: Pierpaolo. A disp.: Marano, Minelli, Mawuli, Giorgini, Berra, Pompetti, Vinetot. Spal (4 - 3 - 2 - 1): Alfonso; Dickmann (dal 68 Fiordaliso), Arena, Meccariello, Celia; Murgia, ...