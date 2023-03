“Subito in confessionale” Caos al GF Vip 7 | per Oriana scatta la censura | discorso interrotto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 18 marzo 2023) Momento difficilissimo al GF Vip 7 e ora ancheMarzoli è finita nel mirino della regia del programma. Nella giornata di venerdì 17 marzo è stata decretata la squalifica immediata di Daniele Dal Moro, spiegata in questo modo: “Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultime settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. E non ha nemmeno avuto l’opportunità di salutare i coinquilini, prima di abbandonare la casa. Adesso al GF Vip 7 è toccato adMarzoli subire una prima conseguenza. Infatti, c’è stata unaimprovvisa nei confronti dell’influencer venezuelana, che è statachiamata a gran voce in. Qui avrà avuto un colloquio privato con gli autori e non è stata ...