Studenti alla scoperta del patrimonio storico di Montoro

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina alcuni dei ragazzi del IIS Margherita Hack di Baronissi, insieme ad alcune loro docenti, hanno ripercorso le tappe “Di Castello in Castello”, evento che insieme all’Associazione Castello Medievale dei Sanseverino Universitas Sancti Severini, decidemmo appunto di promuovere i 2 castelli di Mercato San Severino e. I ragazzi hanno potuto così scoprire ildi, visitando prima l’antico casale di Borgo di, poi il Santuario di San Pantaleone e subito dopo l’annesso Castello prima Longobardo e poi dei Sanseverino. Tutto questo è avvenuto graziepreziosa presenza della Professoressa Teresa Colamarco ecollaborazione di Angelo Coda L'articolo proviene da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : 'Volgete lo sguardo oltre il confine'. @mannocchia oggi a Firenze insieme a tantissimi studenti del Leonardo Da V… - putino : Il sindacato russo degli insegnanti 'Uchitel' ha emesso un appello agli insegnanti affinché non segnalino gli stude… - RobDiPietra : RT @unisiena: Prende il via oggi il Corso di Sostenibilità. Il corso è rivolto agli studenti, al personale e a esterni interessati alle tem… - Vvfg123 : RT @BinanceItalian: Con l'ultima tappa alla Lumsa, si chiude il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ??… - bonjourm318 : RT @BinanceItalian: Con l'ultima tappa alla Lumsa, si chiude il percorso educativo, 'La finanza e il futuro' nelle 4 Università italiane ??… -

... questi, che si integreranno con l'ormai tradizionale soggiorno letterario deglidella ... Senza dimenticare, ovviamente, la fase di rilancio del Parco Pantanello grazierecente convenzione ...... poi sono previste delle repliche dedicate a un pubblico di. C'era due volte il Barone ... il più grande scrittore per infanzia del Novecento, Gianni Rodari, portarlo insiememia terra, ...cerimonia erano presenti i familiari del maresciallo Agosta, personalità civili, militari e ... colonnello Rino Coppola, una delegazione dell'Associazione nazionale carabinieri e didel ...

In una scuola di Olbia mancano le aule, studenti costretti alla Dad. M5S chiede chiarezza su quanto accaduto Orizzonte Scuola

La questione, al tempo, era giunta fino alla sala consiliare settimese, con Antonio Borrini, consigliere di minoranza di Italexit, a schierarsi in difesa degli alunni: “ciò che stanno vivendo studenti ...con particolare riferimento agli studenti che frequentano i vicini istituti scolastici, il Centro per le famiglie di via Populonia e il Centro sportivo di viale Felsina. Oltre alla la realizzazione ...