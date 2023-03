Stranizza d’amuri, arriva il primo film diretto da Giuseppe Fiorello (Di sabato 18 marzo 2023) Dal 23 marzo arriva al cinema Stranizza d’amuri, il primo lungometraggio da regista di Giuseppe Fiorello Attore, sceneggiatore, produttore, Giuseppe Fiorello porta sul grande schermo una storia di un’amicizia e di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, il film è interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri. Stranizza d’amuri è anche una canzone di Franco Battiato, il titolo del film è un omaggio al Maestro siciliano la cui musica è grande protagonista del film. Stranizza ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 marzo 2023) Dal 23 marzoal cinema, illungometraggio da regista diAttore, sceneggiatore, produttore,porta sul grande schermo una storia di un’amicizia e di un amore senza tempo, mai consumato e per sempre ricordato. Ambientato tra Noto, Marzamemi, Ferla, Buscemi, Priolo e Pachino, ilè interpretato da Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Al loro fianco Fabrizia Sacchi e Simona Malato nei ruoli delle rispettive madri.è anche una canzone di Franco Battiato, il titolo delè un omaggio al Maestro siciliano la cui musica è grande protagonista del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTelevideo : ???#Film in uscita al #Cinema ???? 2028 - La ragazza trovata nella spazzatura - Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: Il Lovers Film Festival, il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ in programma ad aprile anticipa il 18 marzo co… - prinivirg : RT @EdoardoArpaia: Il Lovers Film Festival, il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ in programma ad aprile anticipa il 18 marzo co… - EdoardoArpaia : Il Lovers Film Festival, il più antico festival italiano sui temi LGBTQI+ in programma ad aprile anticipa il 18 mar… - mediterranew : Beppe Fiorello regista di “Stranizza d’amuri”... -

Giuseppe Fiorello: "Il mio film, dedicato ai ragazzi che si battono contro l'omofobia" Finché un giorno lo ha tirato fuori e ha deciso di raccontare una storia simile a quella di Giarre per il suo primo film da regista: si intitola Stranizza d'amuri , come la canzone di Franco Battiato,... 'Stranizza d'amuri' in sala dal 23 marzo Arriva al cinema il 23 marzo 'Stranizza d'amuri', primo lungometraggio da regista di Giuseppe Fiorello. Attore, sceneggiatore, produttore, Giuseppe Fiorello porta sul grande schermo una storia di un'amicizia e di un amore senza ... Amici serale, il monrealese Samuele Segreto nella squadra di Raimondo Todaro Per il 18enne di Monreale un periodo d'oro: sarà anche il protagonista di "Stranizza d'amuri", il film che vede per la prima volta alla regia Beppe Fiorello e che arriverà al cinema il prossimo 23 ... Finché un giorno lo ha tirato fuori e ha deciso di raccontare una storia simile a quella di Giarre per il suo primo film da regista: si intitola, come la canzone di Franco Battiato,...Arriva al cinema il 23 marzo '', primo lungometraggio da regista di Giuseppe Fiorello. Attore, sceneggiatore, produttore, Giuseppe Fiorello porta sul grande schermo una storia di un'amicizia e di un amore senza ...Per il 18enne di Monreale un periodo'oro: sarà anche il protagonista di "", il film che vede per la prima volta alla regia Beppe Fiorello e che arriverà al cinema il prossimo 23 ... Intervista a Manuel Bono protagonista di “Stranizza d'amuri” Zerkalo