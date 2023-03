Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin arriva su Steam, ecco quando! (Di sabato 18 marzo 2023) Square Enix e Team Ninja hanno annunciato l’arrivo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin su Steam, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre, recentemente, Team Ninja ha rilasciato la sua ultima nuova IP, Wo Long: Fallen Dynasty (di cui vi abbiamo parlato in maniera molto estesa nella nostra recensione, la trovate qui), in questo articolo vi parliamo di un suo prodotto, non Originale, che ha fatto molto parlare di sé lo scorso anno. Ci riferiamo ovviamente a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin che è attualmente giocabile su console PlayStation, Xbox e PC, ma solo tramite Epic Games Store. L’esclusività temporale è però scaduta e quindi ... Leggi su tuttotek (Di sabato 18 marzo 2023) Square Enix e Team Ninja hanno annunciato l’arrivo diofsu, scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Nel mentre, recentemente, Team Ninja ha rilasciato la sua ultima nuova IP, Wo Long: Fallen Dynasty (di cui vi abbiamo parlato in maniera molto estesa nella nostra recensione, la trovate qui), in questo articolo vi parliamo di un suo prodotto, nonale, che ha fatto molto parlare di sé lo scorso anno. Ci riferiamo ovviamente aofche è attualmente giocabile su console PlayStation, Xbox e PC, ma solo tramite Epic Games Store. L’esclusività temporale è però scaduta e quindi ...

