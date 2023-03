Stramaccioni | «Inter-Juventus? Finisce così! Lautaro Martinez…»

(Di sabato 18 marzo 2023)ha parlato di, il Derby d’Italia in programma domani. L’ex allenatore nerazzurro si è poi focalizzato sul rendimento diMartinez IL DERBY D’ITALIA ?da una lettura: «sono due squadre che conoscono l’importanza di questa partita che è diversa da tutte le altre. In questa partita vedo due temi preponderanti. Da una parte c’è ’che sta cercando di far tornare a essere decisiva la coppia d’attacco. Dove i due là davanti non stanno più facendo la differenza. D’altra parte c’è unache è sempre più Di Maria dipendente».MARTINEZ ?elogia il Toro: «Con l’Arabia ha perso i galloni del titolare, però è stato ...

La Juventus si sta preparando ad un'altra grande sfida che l'attende nel corso di questa seconda parte della stagione, quella contro l'. Una sfida che mette in palio tre punti d'oro per la classifica, con i bianconeri che sono sempre più intenzionati a risalire la china per avvicinarsi al quarto posto. In attesa che arrivi poi l'...Perché Samaden lascia l'dopo 33 anni di successi, grazie anche all' intuizione di Ernesto ... A questi vanno aggiunti la NextGen 2011/12 conin panchina, 3 edizioni del Torneo di ......che ha portato la Juve sul 3 - 2) e domenica prossima sarà di scena a San Siro contro l'per ...raccontata su DAZN con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea...

Inter-Juventus, Stramaccioni: “Pronostico Gara da pareggio” Calcio in Pillole

«In questa partita vedo due temi preponderanti. Da una parte c’è un’Inter che, a prescindere da chi giochi, sta cercando di far tornare a essere decisiva la coppia d’attacco dove i due là davanti non ...MILANO - Venerdì Spezia-Inter, ieri Friburgo-Juve, domani sera il derby d’Italia. Nel suo nuovo ruolo di commentatore per Dazn, Andrea Stramaccioni ha seguito passo dopo passo le ultime gare giocate ...