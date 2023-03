Stragi, il pentito trovato morto aveva paura. Era atteso al confronto con l’ex senatore che aveva accusato di mediare tra mafia e Servizi (Di sabato 18 marzo 2023) aveva paura Armando Palmeri, il collaboratore di giustizia trovato morto venerdì sera in una villetta tra le campagne di Partinico, in provincia di Palermo, e il comune di Alcamo, nel Trapanese. E nei pressi della sua città d’origine che da qualche tempo il pentito era tornato a vivere, in gran segreto. Anche per questo motivo aveva confidato “timori per la propria sicurezza“. Ecco perché non voleva presentarsi di persona alla procura di Caltanissetta, dove doveva sottoporsi a un confronto con Baldassare Lauria, un ex medico che aveva accusato di aver fatto da trait d’union tra i Servizi segreti e Cosa nostra all’epoca delle bombe del 1992. Accuse tutte da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023)Armando Palmeri, il collaboratore di giustiziavenerdì sera in una villetta tra le campagne di Partinico, in provincia di Palermo, e il comune di Alcamo, nel Trapanese. E nei pressi della sua città d’origine che da qualche tempo ilera tornato a vivere, in gran segreto. Anche per questo motivoconfidato “timori per la propria sicurezza“. Ecco perché non voleva presentarsi di persona alla procura di Caltanissetta, dove doveva sottoporsi a uncon Baldassare Lauria, un ex medico chedi aver fatto da trait d’union tra isegreti e Cosa nostra all’epoca delle bombe del 1992. Accuse tutte da ...

