Storia inutile di una cyclette abbandonata a Roma

(Di sabato 18 marzo 2023) Fino a sabato scorso era incatenata a un palo, a, dalle parti di piazzale degli Eroi. Era lei incatenata a un palo o il palo ancorato a lei? Era andata in fuga e poi inseguita e catturata, come un gregario in cerca di libertà, o era stata sbattuta fuori di casa per renitenza alla leva (del pedale), o per scarso rendimento (chilometro zero), o per farle capire che la vita della strada è molto più pericolosa di quella in un salotto? Si chiamama scriverlo così sarebbe vietato. Si corre il rischio di ricevere una telefonata da un ufficio legale, pronto a esigere soldi (molti di più di quelli del corpo del reato), spiegando che si tratta di un marchio di fabbrica. Si può sostenere chesta a bicicletta stazionaria come la Nutella alle creme a base di cioccolata e nocciola o il Domopak alle pellicole di plastica. ...