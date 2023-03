Stop alla musica su Meta, Soundreef: “Al lavoro per ripristinare i brani su Instagram e Facebook”. Da Pausini a Sfera Ebbasta, chi potrebbe tornare (Di sabato 18 marzo 2023) Sono ore concitate per il mondo della musica e non solo. La doccia fredda arrivata il 16 marzo da parte del gruppo Meta sul mancato accordo con la SIAE ha fatto discutere. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE – recitava il comunicato di Meta – La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all’interno della nostra libreria musicale”. Dalle dichiarazioni ai fatti. Impossibile (o quasi) trovare la musica italiana su Facebook e Instagram. Si farà ancora un tentativo per riallacciare il dialogo interrotto, ma la strada è tutt’altro che spianata. “Faremo valere la nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Sono ore concitate per il mondo dellae non solo. La doccia fredda arrivata il 16 marzo da parte del grupposul mancato accordo con la SIAE ha fatto discutere. “Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE – recitava il comunicato di– La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo, avvieremo la procedura per rimuovere idel repertorio SIAE all’interno della nostra libreriale”. Dalle dichiarazioni ai fatti. Impossibile (o quasi) trovare laitaliana su. Si farà ancora un tentativo per ricciare il dialogo interrotto, ma la strada è tutt’altro che spianata. “Faremo valere la nostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : A che titolo costui decide cosa significhi per noi Italiani parlare di pace? L’Ucraina cesserà di esistere grazie a… - RaiNews : Ordine del governo, a Milano stop alla registrazione dei bimbi Arcobaleno. Il sindaco Sala: 'Costretti a fermare le… - LaVeritaWeb : L’Inghilterra teme l’onda lunga del fallimento di Silicon valley bank. Mentre Francoforte non cambia linea e alzerà… - SerenaMarano6 : RT @pallanteceleste: #donnalisi STOP ALLA CENSURA - IlContiAndrea : Stop alla musica su #Meta, #Soundreef: “Al lavoro per ripristinare i brani su Instagram e Facebook”. Da #Pausini a… -