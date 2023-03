Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSANuovaEuropa : Stoltenberg, negoziati Serbia-Kosovo sono chiave stabilità -

Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens, all'avvio del nuovo round dinel quadro del dialogo Belgrado - Pristina, in corso oggi a Ohrid, in Macedonia del ...prova a convincere Erdogan sul dossier Svezia - Finlandia Nato: Ankara stoppa iper l'adesione di Svezia e Finlandia Turchia, ago della bilancia per l'ingresso di Svezia e ...Ovvero coloro che accusano di "Putinismo" chi si batte per un cessate il fuoco, chi vuole la riapertura di un tavolo di, andato in cenere per ordine di Jense Joe Biden (a ...

Stoltenberg, negoziati Serbia-Kosovo sono chiave per stabilità ... Agenzia ANSA

Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'avvio del nuovo round di negoziati nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina, in corso oggi a Ohrid, in Macedonia del Nord ...Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'avvio del nuovo round di negoziati nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina, in corso oggi a Ohrid, in Macedonia del Nord ...