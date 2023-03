Stephen King: 'Trump è un sociopatico e criminale' (Di sabato 18 marzo 2023) In un post su Twitter l'autore di romanzi incentrati su psicopatici come "Shining" e "It" ha lanciato l'allarme sulla possibile rielezione di Trump , che ha invocato sul social la rivolta per fermare ... Leggi su globalist (Di sabato 18 marzo 2023) In un post su Twitter l'autore di romanzi incentrati su psicopatici come "Shining" e "It" ha lanciato l'allarme sulla possibile rielezione di, che ha invocato sul social la rivolta per fermare ...

