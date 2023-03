Stefano Borgonovo, la moglie Chantal: “Il calcio lo ha ucciso” (Di sabato 18 marzo 2023) La Sig.ra Chantal, moglie di Stefano Borgonovo, che ieri avrebbe compiuto 59 anni, torna sulla sua morte e sul calcio in un’intervista a Il Giorno. Di seguito un estratto delle sue parole. “Sono convinta che se Stefano non avesse fatto il calciatore non si sarebbe ammalato o magari questo sarebbe successo in età avanzata”, dice la moglie Chantal e torna anche a parlare delle premature morti di Mihajlovic e Vialli … “Tutto riporta alla mente quei drammatici ricordi. Mi metto dalla parte delle mogli anche se non le conosco”, afferma. “Il nostro percorso è simile i nostri mariti facevano lo stesso lavoro. E questo mi induce a fare delle riflessioni … La Sla in particolare ha colpito negli anni troppi calciatori, in età giovanile o da adulti. Lo dicono ... Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 18 marzo 2023) La Sig.radi, che ieri avrebbe compiuto 59 anni, torna sulla sua morte e sulin un’intervista a Il Giorno. Di seguito un estratto delle sue parole. “Sono convinta che senon avesse fatto il calciatore non si sarebbe ammalato o magari questo sarebbe successo in età avanzata”, dice lae torna anche a parlare delle premature morti di Mihajlovic e Vialli … “Tutto riporta alla mente quei drammatici ricordi. Mi metto dalla parte delle mogli anche se non le conosco”, afferma. “Il nostro percorso è simile i nostri mariti facevano lo stesso lavoro. E questo mi induce a fare delle riflessioni … La Sla in particolare ha colpito negli anni troppi calciatori, in età giovanile o da adulti. Lo dicono ...

