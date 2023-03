Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoingToCalif : @AuroraFantin Non ho giudizio netto, seguo e mi seguono entrambi i profili. Quello che conta è il tweet, se idiota… - salvione : Spunta la foto di Maradona con la maglia del Milan: 'Aveva previsto tutto' - sportli26181512 : Spunta la foto di #Maradona con la maglia del #Milan: 'Aveva previsto tutto': Il sorteggio dei quarti di finale di … - rox93xana : @Liverpiccola Chiedi troppo , purtroppo di quel che può provare si ricordano solo se spunta una foto o se A mette u… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Oltre la scaramanzia, a Napoli spunta la bandiera con Scudetto e Champions -

Era il 1 ottobre 1989 quando il Napoli di Maradona sconfisse il Milan per il risultato schiacciante di 3 - 0. Per i partenopei firma d'autore, quella del ragazzo argentino con il numero 10 sulla ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Anche per lui è stata (a suo modo) una prima volta e lui ha voluto lasciare un messaggio per i propri follower e tifosi. Dopo aver parlato nel ...... esplode bombola del gas durante la ricarica: due morti BOOM SOCIAL Fotogallery - Firenze, il sindaco Nardella placca un imbrattatore e diventa un meme LeFotogallery - Cgil, a Rimini presidio ...

Spunta la foto di Maradona con la maglia del Milan: "Aveva previsto tutto" Corriere dello Sport

Quarti di Champions: Milan-Napoli, "Maradona aveva previsto tutto" All'indomani dei sorteggi Champions, che hanno decretato che sarà il Milan di Pioli ad affrontare il Napoli di Spalletti, è apparsa ...Letto e analizzato in classe sotto la guida delle professoresse Eva La Rosa, Valeria Olivieri e Maria Paola D’Amico, “Il rosmarino non capisce l’inverno” si inserisce in un percorso articolato sulla ...