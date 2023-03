Sport in tv oggi (sabato 18 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di sabato 18 marzo 2023) oggi sabato 18 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione di ciclismo. La F1 vivrà la sua giornata di qualifiche per il GP di Arabia Saudita a Jeddah e si concluderà il Sei Nazioni di rugby (l’Italia sfiderà la Scozia per provare a vincere l’unica partita del suo torneo). Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, Dove Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz. In campo anche Matteo Berrettini nel Super Challenger di Phoenix. Abbuffata di Sport invernali: gigante maschile e slalom femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino, Coppa del Mondo di biathlon a Oslo, apertura dei Mondiali di curling femminile, ma anche la sprint a Falun per lo sci di fondo, salto con gli sci e freestyle. ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)18ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione di ciclismo. La F1 vivrà la sua giornata di qualifiche per il GP di Arabia Saudita a Jeddah e si concluderà il Sei Nazioni di rugby (l’Italia sfiderà la Scozia per provare a vincere l’unica partita del suo torneo). Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells,Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz. In campo anche Matteo Berrettini nel Super Challenger di Phoenix. Abbuffata diinvernali: gigante maschile e slalom femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino, Coppa del Mondo di biathlon a Oslo, apertura dei Mondiali di curling femminile, ma anche la sprint a Falun per lo sci di fondo, salto con gli sci e freestyle. ...

