Sport in tv oggi sabato 18 marzo | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 18 marzo 2023)18ci aspetta una giornata ricca di. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione di ciclismo. La F1 vivrà la sua giornata di qualifiche per il GP di Arabia Saudita a Jeddah e si concluderà il Sei Nazioni di rugby (l’Italia sfiderà la Scozia per provare a vincere l’unica partita del suo torneo). Da non perdere le semifinali del Masters 1000 di Indian Wells, dove Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz. In campo anche Matteo Berrettini nel Super Challenger di Phoenix. Abbuffata diinvernali: gigante maschile e slalom femminile per la Coppa del Mondo di sci alpino, Coppa del Mondo di biathlon a Oslo, apertura dei Mondiali di curling femminile, ma anche la sprint a Falun per lo sci di fondo, salto con gli sci e freestyle. Importanti le ...

Oggi sabato 18 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione di ciclismo. La F1 vivrà la sua giornata di qualifiche per ...Oltre alla diretta TV (ore 16:00) su SKY Sport e allo streaming su NOW, la sessione sarà trasmessa anche in differita su TV8 (ore 21:30). Dopo le prime tre sessioni di prove libere [ HIGHLIGHTS VIDEO] ...