Spia i cittadini Usa Un’inchiesta federale piomba su TikTok

(Di sabato 18 marzo 2023) Non accenna a placarsi la guerra tra Stati Uniti e, ogni giorno condita di un nuovo episodio che alza l’escalation e incancrenisce ancor di più i rapporti tra Washington e Pechino. Due giorni fa la richiesta a ByteDance di vendere le sue quote cinesi, pena il bando definitivo diin America. Oggi, invece, il Dipartimento di Giustizia americano ha avviato un’indagine contro ByteDance, la società madre dell’app cinese, per presunto spionaggio nei confronti di alcuniamericani. Tra questi ci sarebbero anche giornalisti, sorvegliati per capire chi fosse stato a fornire ai media informazioni riservate della compagnia. Compreso uno di Forbes, che non è si lasciato l’occasione e ha dato per prima la notizia, ripresa dai maggiori giornali statunitensi, compreso il New York Times. Come scrive il quotidiano statunitense, ...