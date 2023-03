Spezia, addio a Philip Platek: era il padre del presidente bianconero Philip Jr. (Di sabato 18 marzo 2023) Lo Spezia dice addio a Philip Platek. Il padre dei due dirigenti del club bianconero si è spento quest’oggi e la società ligure, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Un grande lutto ha colpito lo Spezia Calcio. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor Philip Platek, padre dell’Owner Robert Platek e del presidente del Club, Philip Platek Jr. A tutta la famiglia Platek vanno le più sentite condoglianze da parte del management del club, della squadra e dei tifosi spezzini, in un giorno di così profondo dolore”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) Lodice. Ildei due dirigenti del clubsi è spento quest’oggi e la società ligure, attraverso un comunicato ufficiale, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Un grande lutto ha colpito loCalcio. E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signordell’Owner Roberte deldel Club,Jr. A tutta la famigliavanno le più sentite condoglianze da parte del management del club, della squadra e dei tifosi spezzini, in un giorno di così profondo dolore”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #SerieA | #Spezia, addio a Philip #Platek: era il padre del presidente bianconero Philip Jr. - Spezia_1906 : ?? 'Nzola via? È il contrario discutiamo il rinnovo' ?? 'Le cifre circolate? Forse un rateo quinquennale...' ? Il DS… - AnsaLiguria : Porto Spezia,molo Enel dice addio carbone, potrebbe ospitare gnl. Enel ha già consegnato progetto per riconsegna in… - ansa_liguria : Porto Spezia,molo Enel dice addio carbone, potrebbe ospitare gnl - BMussatti : RT @11Giuliano: Conseguenze: AVEVA LAVORATO IN FINCANTIERI. Altro volontario: La Spezia,addio a Sirio Mazzini, volontario della Pubblica as… -