Spariscono per sei giorni due ottantenni a bordo di un Apecar | lei morta | lui in stato confusionale

È un giallo, una vicenda al momento inspiegabile, quella della coppia di ottantenni di Sarno, in provincia di Salerno, che a bordo di un Apecar ha percorso almeno quaranta chilometri perdendosi poi in una zona di montagna della provincia di Avellino. Da sei giorni non si avevano più loro notizie. L'uomo è stato ritrovato giovedì sera in stato confusionale e con un forte trauma cranico; il corpo senza vita di lei, Grazia Prisco, lo hanno invece ritrovato nel pomeriggio di ieri i cani molecolari del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Cosa li ha spinti a mettersi in viaggio senza avvisare familiari e amici? Da cosa 'scappavano' i due anziani per sfidare i pericoli di un viaggio a bordo di un trabiccolo? Cosa è accaduto di preciso sulla montagna di ...

