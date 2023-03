Spalletti: «verremo giudicati per la serietà, professionalità, umiltà. Io non ho molto tempo» (Di sabato 18 marzo 2023) Conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia di Torino-Napoli in programma domani alle 15. Momento più bello della sua carriera? «Per me il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema, andare a fare qualcosa che mi dia soddisfazione e che mi dia poi quel riempimento, quella pienezza, in fondo verremo giudicati per la serietà, professionalità, umiltà con cui abbiamo affrontato le cose nel percorso, ho questa esigenza e mi devo affrettare perché di tempo non ne ho molto. So che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti soprattutto ora e io per completarlo, per il Napoli, sono disposto a tutto. Anno irripetibile? Per me l’anno irripetibile sarà quello dopo questo qualsiasi cosa succeda e poi l’anno dopo. Non ci si deve ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Conferenza di Lucianoalla vigilia di Torino-Napoli in programma domani alle 15. Momento più bello della sua carriera? «Per me ilche passa mi crea sempre lo stesso problema, andare a fare qualcosa che mi dia soddisfazione e che mi dia poi quel riempimento, quella pienezza, in fondoper lacon cui abbiamo affrontato le cose nel percorso, ho questa esigenza e mi devo affrettare perché dinon ne ho. So che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti soprattutto ora e io per completarlo, per il Napoli, sono disposto a tutto. Anno irripetibile? Per me l’anno irripetibile sarà quello dopo questo qualsiasi cosa succeda e poi l’anno dopo. Non ci si deve ...

