Spalletti | “Sono disposto a tutto per questo Napoli Col Torino dicono che l’abbiamo già vinta”

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 7 minutiLucianoparla in conferenza stampa alla vigilia del prossimo match di campionato,. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, che sta vivendo uno dei momenti più belli della sua carriera, forse il migliore: “Quello che mi interessa è andare a fare qualcosa che mi dia soddisfazione, quel riempimento, quella pienezza al tempo che trascorre. Anche perché in fondo veniamo giudicati per la serenità e l’umiltà con cui hai affrontato le cose nel tuo percorso. Io ho questa esigenza e mi devo affrettare perché di tempo non ne ho molto e so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, sopratora. Ed io, per completarlo, per il”. Può essere l’anno irripetibile? ...

Può succedere che ci sia qualche titolare differente. Non ho timore di sbagliare perché tutti... L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino - Napoli. Sul Torino: "Il Torino non cambierà atteggiamento, l'Eintracht l'ha fatto perché sono stati costretti dopo averci visto all'...

E per il Napoli sono disposto a tutto”. Sono le parole di Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino. Con lo scudetto sempre più vicino e un percorso in Champions che ...Luciano Spalletti ha ben chiari i rischi che il Napoli correrà nell'affronare domani i granata. "Il Torino - dice - non cambierà atteggiamento. Loro giocano sempre alla stessa maniera. Vogliono sempre ...