Spalletti | “Sono disposto a tutto per il Napoli”

(Di sabato 18 marzo 2023) È il giorno della vigilia di Torino-, match valido per la 27esima giornata di Serie A. Nonostante un vantaggio di 18 punti sull’Inter seconda davvero molto rassicurante, mistervuole tenere alta la concentrazione della squadra. Nessun pensiero alla Champions League, non ci saranno distrazioni dovute al sorteggio di ieri che ha messo di frontee Milan ai quarti di finale della massima competizione europea. Adesso c’è il Torino e bisogna vincere: nella mente dei giocatori deve esserci solo questo obiettivo, nient’altro. Proprio della gara dell’Olimpico Grande Torino di domani, in programma alle ore 15, parla Lucianoall’SSCKonami Training Center di Castel Volturno nella consueta conferenza stampa della vigilia. Luciano...

Ma non mi aspettavo di essere scelto dae dai compagni. Li ringrazio per la fiducia". ...gradi a un suo compagno in cambio della Champions " La fascia è solo un simbolo e nel Napoli non...'Qui dobbiamo fare un'altra colletta perché vinciamo la Champions '. L'urna di Nyon ha appena regalato il Milan al Napoli di. I suoi undici eroi, ma anche qualcuno in più,i protagonisti degli striscioni che da balcone a balcone decorano via Materdei, centro di Napoli, storia, cinematografia, radici, colore, ...... stando alle cronache attuali la squadra diè la favorita, anzi viaggia già verso la finale ma il Milan e la coppa più preziosauna cosa sola, una specie di congenita affinità. Dunque, ...

Torino e Napoli sono pronti a regalarci una partita sensazionale ... Nessun turnover per il Napoli di Luciano Spalletti che vuole ottenere i tre punti a tutti i costi. Dunque, nel 4-3-3 azzurro, in ...Nell’epoca del turnover, delle riserve fatte giocare con il bilancino nelle coppe per non vedere musi lunghi negli spogliatoi, Luciano Spalletti è andato praticamente sempre dritto per la propria ...