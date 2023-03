Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Spalletti punta il Toro: 'Avversario complicato. Kvara? Ora gioca con la vena sul collo gonfia' - OdeonZ__ : Spalletti punta il Toro: 'Avversario complicato, sta facendo un grande campionato' - sportli26181512 : Spalletti punta il Toro: 'Avversario complicato, sta facendo un grande campionato': Spalletti punta il Toro: 'Avver… - Laudantes : @J0812231235 Possiamo dire che anche quello di Spalletti è un debutto, Max nel 14/15 riceve Morata che per impatto… - sportli26181512 : L'ex stella inglese adora il #Napoli: 'Vincono la #Champions!': La squadra di Spalletti vola non solo in campionato… -

Cambi Per affrontarlo al meglio probabilmentequalche piccolo ritocco lo farà: 'Può succedere che ci sia qualche titolare differente. Non ho timore di sbagliare perché sono tutti ...Ho ottimi rapporti ma non credo che mi manderà un messaggio (ride, ndr.)'. Ibra - 'Sta bene ed è tranquillo. Le vuole giocare tutte e vincerle tutte. Non credo abbia 90 minuti, vediamo se ...C'è il derby italiano ai quarti di finale di Champions. Il Milan campione d'Italia affronterà il Napoli diche viaggia verso lo scudetto e oraanche all'Europa: così ha stabilito il sorteggio Uefa effettuato a Nyon. L'Inter di Inzaghi ha pescato invece i portoghesi del Benfica. Delle altre ...

Spalletti punta il Toro: "Avversario complicato. Kvara Ora gioca con la vena sul collo gonfia" La Gazzetta dello Sport

Il Napoli veleggia a +18 in campionato ma Luciano Spalletti non abbassa la tensione ed è già pronto per la sfida con il Toro: "E' un avversario molto complicato perché è asfissiante in tutto quello ...Ma sulla panchina del Napoli siede dallo scorso anno Luciano Spalletti che rappresenta per Ivan Juric ... In attacco dietro la punta Sanabria ci saranno Miranchuk e Vlasic.