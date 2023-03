(Di sabato 18 marzo 2023)(ITALPRESS) – “Noi verremo giudicati per la serietà, la professionalità, l'umiltà con cui affrontiamo le cose nel tempo. E io mi devo affrettare, di tempo non ne ho molto, ho 64 anni. So che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, sopratora. E per ilsono disposto a”. Sono le parole di Luciano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino. Con lo scudetto sempre più vicino e un percorso in Champions che fa sognare, per i partenopei potrebbe essere un anno irripetibile. “Ma per me lo sarà il prossimo e quello dopo ancora – continua– Il meglio è sempre quello che vuoi andare a prendere, a scoprire, non ci si ferma, non ci si deve fermare mai, si va a scavare in profondità per trovare quello che ti dà una ...

Spalletti "Pronto a tutto per il Napoli, non bisogna fermarsi" Agenzia ... Italpress

E per il Napoli sono disposto a tutto”. Sono le parole di Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino. Con lo scudetto sempre più vicino e un percorso in Champions che ...Il Napoli veleggia a +18 in campionato ma Luciano Spalletti non abbassa la tensione ed è già pronto per la sfida con il Toro: "E' un avversario molto complicato perché è asfissiante in tutto quello ...