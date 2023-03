Spalletti: 'Non è un anno irripetibile, io non ho molto tempo. I cambi col Toro e la Champions..' (Di sabato 18 marzo 2023) C'è voglia di proseguire la grande stagione in casa Napoli dopo lo storico accesso ai quarti di finale di Champions League e il primo... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023) C'è voglia di proseguire la grande stagione in casa Napoli dopo lo storico accesso ai quarti di finale diLeague e il primo...

Spalletti punta il Toro: 'Avversario complicato. Kvara Ora gioca con la vena sul collo gonfia' Vuole vedere la vena sul collo che si gonfia ai suoi giocatori. Lo dice a chiare lettere Luciano Spalletti: 'Kvara quando ha fatto gol con l'Atalanta aveva quella vena gonfia. Quando è arrivato non la vedevo gonfia…'. Continua con l'esempio su un altro giocatore: 'Zielinski si nutre dell'... Calcio:Spalletti,'difficile con Torino, ha gioco asfissiante' E' un avversario molto complicato perché è sempre asfissiante in tutto quello che fa, sia nella fase di possesso palla sia di non possesso". Luciano Spalletti ha ben chiari i rischi che il Napoli ... Spalletti in conferenza stampa prima di Torino - Napoli Il tecnico toscano, Luciano Spalletti, ha così risposto alle domande dei giornalisti prima della gara di Torino contro i granata ... Non ci si ferma mai. Verso la soddisfazione. Parlo volentieri del ... Per Spalletti non è questo l'anno irripetibile, poi rivela quanto rimarrà Spalletti "Pronto a tutto per il Napoli, non bisogna fermarsi" E io mi devo affrettare, di tempo non ne ho molto, ho 64 anni. So che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, soprattutto ora. E per il Napoli sono disposto a tutto".