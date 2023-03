Spalletti | “Napoli | attenti al Torino Formazione | cambia qualcosa Ndombele mi garba…”

(Di sabato 18 marzo 2023) Lucianotecnico delha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Serie A con il. Consi parla di anno irripetibile e di momento più bello della sua carriera con unin corsa per lo scudetto ed ai quarti di Champions League.alle domande risponde: “Il tempo che passa mi crea sempre lo stesso problema, devo fareche mi dia soddisfazione. e. Noi verremo giudicati per quella che è la serietà e la professionalità dell’affrontare le cose, io ho questa esigenza e mi devo affrettare perché di tempo non ne ho molto. Devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, ed io per ilsono disposto a tutto. Sarà quello dopo questo, o nelle intenzioni è così qualsiasi cosa succeda. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Chi sottovaluta il #Benfica sbaglia. #Schmidt, portato a Lisbona da #RuiCosta, ha realizzato un capolavoro paragona… - sscnapoli : ?? SPALLETTI “Verremo giudicati per quella che è l’umiltà con la quale affronteremo le cose. Devo dare valore a tutt… - Gazzetta_it : Maschere, torte e senzatetto: viaggio nella #Napoli di #Osimhen - Adoir9_ : RT @onanapresidente: Milan-Napoli sarà la waterloo di Luciano Spalletti - AntoninoNinox3 : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “Verremo giudicati per quella che è l’umiltà con la quale affronteremo le cose. Devo dare valore a tutte le cose… -

- Tra scudetto e sogni di gloria in Europa continua la stagione d'oro del, che dopo aver pescato il Milan nel sorteggio dei quarti di Champions League si prepara alla ...Luciano...Lucianocommenta ai microfoni di Radio Kiss Kiss quanto è venuto fuori dall'urna di Nyon e sottolinea come a suo giudizio l'esito non sia stato favorevole al. 'Nei giorni scorsi - ...... LucianoConferenza di Lucianoalla vigilia di Torino -in programma domani alle 15.

PRIMA PAGINA MATTINO - Diavoli azzurri, Spalletti non si fida: 'Hanno una storia' AreaNapoli.it

Io ho questa esigenza e mi devo affrettare, di tempo non ne ho molto (ride, ndr), so che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti ed io per il Napoli sono disposto a tutto". Sono queste ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di contro il Torino, in programma alle ore 15:00. Di seguito le sue dichiarazioni. Verso Torino – ...