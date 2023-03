(Di sabato 18 marzo 2023)in conferenza stampa ha parlato anche degli scontri dele dei tifosi del Napoli che domani torneranno dopo il divieto di trasferta pr gli scontri in autostrada con i romanisti. «Che cosa vuole dire che non molto tempo? Vuol dire che ho 64 anni. Non so cosa prevede la prossima vita di. Ogni momento può essere diverso, meglio non fare calcoli. Di volta in volta. Vedremo quanto tempo rimarrò in panchina, se penso alla disponibilità e all’impegno della squadra vorrei vivere in eterno. Se penso a quello che è successoa Napoli, vorrei noncipare questo tipo di situazioni. È una cosa che mie non ne vorrei farperò ci sto dentro perché il mio mondo. In fondo la cosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Spalletti: «Mi disturba far parte del calcio quando ci sono violenze come l’altro giorno» «Il ritorno dei tifosi i… - napolista : Spalletti: «verremo giudicati per la serietà, professionalità, umiltà. Io non ho molto tempo» «Mi disturba far par… -

Le motivazioninon vuol sentire parlare di appagamento o record. "Il tempo che passa mi ... Lavorarci dentro mie non vorrei farne parte, mentre di rimbalzo ne fai parte ...È una cosa che mie non ne vorrei far parte però ci sto dentro perché il mio mondo. In fondo la cosa fondamentale è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato". Napoli,...Mie non ne vorrei far parte. Alla fine quello che conta è quanto hai amato le cose e quanto sei stato amato'. Lo ha detto Luciano, allenatore del Napoli, in conferenza stampa alla ...

Spalletti in conferenza: "Il Torino merita rispetto, sarà difficile" DAZN News Italia

Sono le parole di Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della ... vorrei non partecipare a questo tipo di situazioni. E’ una cosa che mi disturba e non ne vorrei far parte”. Finito il ...Proprio in merito a quanto accaduto il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha detto la sua in conferenza stampa ... vorrei non partecipare a queste situazioni e lavorandoci dentro è una cosa che mi ...