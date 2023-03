Spalletti: «Kvaratskhelia ora ha la vena sul collo, quando è arrivato non ce l’aveva» (Di sabato 18 marzo 2023) Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli, Spalletti ha risposto a una domanda di Zielinski e in questa risposta ha parlato anche di Kvaratskhelia. «La sento un osservatore attento. Secondo me ha giocato allo stesso modo anche in campionato ma andrò a rivederla la partita. È dentro la crescita costante della squadra, si nutre del comportamento della squadra, o di quello che viene fuori per la volta successiva. È un giocatore che ha resistenza, tecnica, ha gol perché calcia in maniera straordinaria sia di destro sia di sinistro, sta mettendo mano in maniera pesante al suo carattere, a volte se sei troppo buono o troppo bravo questo non ti dà vantaggi. Ogni tanto bisogna farsi venire la vena sul collo. Kvara mentre calciava in porta contro l’Atalanta aveva la vena sul collo. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 marzo 2023) Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli,ha risposto a una domanda di Zielinski e in questa risposta ha parlato anche di. «La sento un osservatore attento. Secondo me ha giocato allo stesso modo anche in campionato ma andrò a rivederla la partita. È dentro la crescita costante della squadra, si nutre del comportamento della squadra, o di quello che viene fuori per la volta successiva. È un giocatore che ha resistenza, tecnica, ha gol perché calcia in maniera straordinaria sia di destro sia di sinistro, sta mettendo mano in maniera pesante al suo carattere, a volte se sei troppo buono o troppo bravo questo non ti dà vantaggi. Ogni tanto bisogna farsi venire lasul. Kvara mentre calciava in porta contro l’Atalanta aveva lasul. ...

