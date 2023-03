Spalletti: «Karamoh l’ho allenato all’Inter, ha guizzi imprevedibili» (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli domani giocherà contro il Torino in trasferta dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions League. Spalletti ha speso qualche parola in conferenza stampa sull’ex Inter Karamoh IMPREVEDIBILE ? Luciano Spalletti ricorda Karamoh all’Inter: «Il Torino gioca un calcio moderno, poi hanno questa soluzione oltre che fisica anche di tecnica e velocità. Gli attaccanti li conosco bene, io Yann Karamoh l’ho allenato all’Inter ed ha dei guizzi imprevedibili, crea problemi, per dire che il calcio va avanti e c’è sempre da modellare la lunghezza del campo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... Leggi su inter-news (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli domani giocherà contro il Torino in trasferta dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di Champions League.ha speso qualche parola in conferenza stampa sull’ex InterIMPREVEDIBILE ? Lucianoricorda: «Il Torino gioca un calcio moderno, poi hanno questa soluzione oltre che fisica anche di tecnica e velocità. Gli attaccanti li conosco bene, io Yanned ha dei, crea problemi, per dire che il calcio va avanti e c’è sempre da modellare la lunghezza del campo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

