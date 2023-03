Spalletti: “Grande rispetto per il Torino, è un avversario che ti mette il fiato sul collo. Il nostro futuro è adesso, per il Napoli sarei disposto a tutto” (Di sabato 18 marzo 2023) “Non guardo troppo avanti, il nostro futuro è adesso ed è il match di domani. Il Torino è un avversario che ti pressa e ti mette il fiato sul collo”. Luciano Spalletti parla alla vigilia del match contro il Toro e anche delle sue sensazioni a questo punto della stagione. E’ il momento più felice della sua carriera? “Io cerco di ottimizzare il tempo che passa perchè un giorno verremo giudicati per la professionalità e la serietà mostrate nell’affrontare le cose. So che devo dare valore a tutte le opportunità che mi passano davanti perchè come allenatore non ho tantissimo tempo avendo 64 anni. E io per il Napoli sono disposto a tutto per riuscire a valorizzare gli eventi che avremo ... Leggi su seriea24 (Di sabato 18 marzo 2023) “Non guardo troppo avanti, iled è il match di domani. Ilè unche ti pressa e tiilsul”. Lucianoparla alla vigilia del match contro il Toro e anche delle sue sensazioni a questo punto della stagione. E’ il momento più felice della sua carriera? “Io cerco di ottimizzare il tempo che passa perchè un giorno verremo giudicati per la professionalità e la serietà mostrate nell’affrontare le cose. So che devo dare valore a tutte le opportunità che mi passano davanti perchè come allenatore non ho tantissimo tempo avendo 64 anni. E io per ilsonoper riuscire a valorizzare gli eventi che avremo ...

