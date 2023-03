Spalletti elogia Ndombele: belle parole per il centrocampista francese (Di sabato 18 marzo 2023) È l’ultimo weekend di Serie A di marzo: il campionato italiano è pronto a fermarsi per due settimane a causa della sosta per le nazionali. Due big match in programma domani chiuderanno al meglio questo mese: domani ci sarà il derby capitolino Lazio-Roma e il derby d’Italia Inter-Juventus. Il Napoli ha così l’occasione di allungare sulle inseguitrici, ma bisognerà vincere un match davvero delicato contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Intanto, oggi mister Spalletti ha parlato della partita in conferenza stampa e ha detto bellissime parole su Tanguy Ndombele. Luciano Spalletti in conferenza stampa Di seguito le sue parole. Ndombele è un giocatore forte, inizialmente non lo conoscevo bene e avevo qualche dubbio. Ho visto Milan-Tottenham e ce l’avrei visto ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) È l’ultimo weekend di Serie A di marzo: il campionato italiano è pronto a fermarsi per due settimane a causa della sosta per le nazionali. Due big match in programma domani chiuderanno al meglio questo mese: domani ci sarà il derby capitolino Lazio-Roma e il derby d’Italia Inter-Juventus. Il Napoli ha così l’occasione di allungare sulle inseguitrici, ma bisognerà vincere un match davvero delicato contro il Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino. Intanto, oggi misterha parlato della partita in conferenza stampa e ha detto bellissimesu Tanguy. Lucianoin conferenza stampa Di seguito le sueè un giocatore forte, inizialmente non lo conoscevo bene e avevo qualche dubbio. Ho visto Milan-Tottenham e ce l’avrei visto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : La stagione del Napoli è strepitosa ?? Ghoulam elogia la formazione di Spalletti ?? #TuttiBravidalDivano #DAZN - jacopoformia : ?? Spalletti elogia #Vanja: 'Conosco la qualità coi piedi del portiere Toro. Lo vai a pressare alto e lui te la m… - Spazio_Napoli : Spalletti elogia Ndombele: belle parole per il centrocampista francese - RaffyAutiero : Non ho sentito un solo napoletano esaltato per il sorteggio del #Napoli. Pensa un po' Mark, avrei preferito incontr… - __schism__ : @sportface2016 Che du cojoni Spalletti. E Pep li elogia per destabilizzare. E il Milan non è un buon sorteggio (fos… -