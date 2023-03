Spalletti | “Disposto a tutto per il Napoli Torino asfissiante cambieremo qualcosa Anno irripetibile | il prossimo”

(Di sabato 18 marzo 2023)tecnico delha parlato in conferenza stampa, in vista delimpegno contro ilL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

E alla vigilia della sfida con i granata oggi (sabato 18 marzo) ha parlato il tecnico della capolista Luciano. Rivivi la diretta della conferenza ...E per il Napoli sonoa tutto". Sono le parole di Luciano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Torino. Con lo scudetto sempre più vicino e un percorso in Champions che ...... LucianoConferenza di Lucianoalla vigilia di Torino - Napoli in programma ... per il Napoli, sonoa tutto. Anno irripetibile Per me l'anno irripetibile sarà quello dopo ...

Napoli, rivivi la diretta Spalletti: "Disposto a tutto. Anno irripetibile Il prossimo" Corriere dello Sport

Devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, ma per il Napoli sono disposto a tutto. L’anno irripetibile nelle intenzioni sarà quello dopo questo, qualsiasi cosa succeda, e poi ancora ...So che devo dare valore a tutte le cose che mi passano davanti, soprattutto ora. E per il Napoli sono disposto a tutto». Sono le parole di Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della ...