Southampton-Tottenham sabato 18 marzo 2023 ore 16 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 18 marzo 2023) Dopo un paio di risultati positivi che avevano fatto sperare i tifosi, ilha perso in casa contro il Brentford ed è precipitato all’ultimo posto in classifica nonostante abbia giocato una partita in più di quasi tutte le rivali dirette nella corsa verso la salvezza. Ilinvece è stato eliminato dal Milan in InfoBetting: Scommesse Sportive e