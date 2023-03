Sorteggi-Champions, quel clamoroso precedente che fa sognare l'Italia (Di sabato 18 marzo 2023) È come se la Champions League stesse tendendo una mano al calcio Italiano. Della serie: dopo annidi rassegnazione all'inferiorità e un certo fastidioso vittimismo (povero noi, ricchi gli altri), hai dato segnali di risveglio e ora meriti un premio. Ovvero: un tabellone che esclude le tre favorite - Manchester City, Bayern, Real Madrid, oltre al Chelsea dal cammino verso la finale di Istanbul di tutte e tre le Italiane. È stata la mano di Altintop a pescare i nomi, è stata quella di Kluivert a incastrarli perfettamente: da un lato le grandi d'Europa, dall'altro una specie di Supercoppa Italiana con il Benfica come unica intrusa. Di là si contano 2,7 miliardi di fatturato, di qua non si arriva al miliardo. Prima certezza: un'Italiana sarà in semifinale, così come una verrà eliminata. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) È come se laLeague stesse tendendo una mano al calciono. Della serie: dopo annidi rassegnazione all'inferiorità e un certo fastidioso vittimismo (povero noi, ricchi gli altri), hai dato segnali di risveglio e ora meriti un premio. Ovvero: un tabellone che esclude le tre favorite - Manchester City, Bayern, Real Madrid, oltre al Chelsea dal cammino verso la finale di Istanbul di tutte e tre lene. È stata la mano di Altintop a pescare i nomi, è statala di Kluivert a incastrarli perfettamente: da un lato le grandi d'Europa, dall'altro una specie di Supercoppana con il Benfica come unica intrusa. Di là si contano 2,7 miliardi di fatturato, di qua non si arriva al miliardo. Prima certezza: un'na sarà in semifinale, così come una verrà eliminata. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pietro_clo : RT @Boboj29: Vuoi per la Champions,per l'Europa League e per i sorteggi nella settimana che precede Inter-Juve non abbiamo visto e letto ne… - tancredipalmeri : RT @tancredipalmeri: Sorteggi Champions, percentuali: Napoli dietro il City! Il Milan frega l'Inter - Enry78345710 : RT @rinascente90: Sorteggi di #Champions in Inghilterra,Si fa largo l'ipotesi del complotto. Secondo loro il #sorteggio è stato truccato.… - sportli26181512 : Champions, Capello: 'Passa il Napoli: sa tutto del Milan. Attenzione a Theo e Leao': Fabio Capello è stato intervis… - tex973 : RT @Boboj29: Vuoi per la Champions,per l'Europa League e per i sorteggi nella settimana che precede Inter-Juve non abbiamo visto e letto ne… -